Заместитель декана вуза в Самарканде попался на крупной взятке

Злоумышленник хотел получить $4000 за перевод студента из вуза Казахстана в вуз в Самарканде. Его задержали с поличным.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Генпрокуратура сообщила о задержании заместителя декана Самаркандского экономического института. За крупную взятку он обещал поспособствовать в переводе студента из Казахстана в вуз в Узбекистане.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Самаркандским областным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре совместно с областной прокуратурой и сотрудниками СГБ, был задержан злоумышленник. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры.

Сотрудник вуза был задержан в момент получения $4000 в качестве вознаграждения за перевод студента, обучающегося в высшем учебном заведении Республики Казахстан, в Самаркандский государственный университет.

В отношении заместителя декана Самаркандского экономического института возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Два дня назад министр высшего и среднего специального образования принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной результатам реализации проекта "Высшее образование — сфера без коррупции".

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Глава ведомства признал, что взяточничество в отечественной сфере высшего образования не может быть преодолено за короткое время.

На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы избавить сферу образования от коррупции, Маджидов сказал, что "коррупция исчезнет со дня, когда студенты поступившие в университет, осознают, что пришли учиться, а не просто получить диплом".