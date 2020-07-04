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Автомобильная дорога в Ташкенте

На дорогах Ташкента появятся новые радары

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14473598/Na-dorogakh-Tashkenta-poyavyatsya-novye-radary.html

Новые приборы уже протестированы специалистами-метрологами и занесены в государственный реестр. Современная система контроля будет установлена на наиболее оживленных участках автодорог.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пресс-служба узбекского национального института метрологии сообщила о том, что на столичных дорогах скоро появятся сверхчувствительные радары, которые будут круглосуточно фиксировать скорость движения транспортных средств.

Новые приборы "MultaRadar CD" и "Traffistar SR290" уже протестированы специалистами-метрологами и занесены в государственный реестр. Современная система контроля будет установлена на наиболее оживленных участках автодорог в рамках проекта "Безопасные дороги Ташкента". 

Благодаря сотрудничеству министерств внутренних дел и транспорта республики с компанией ATLAS International, которая является представителем предприятия JENOPTIK Robot GmbH автомобильные дороги будут оснащены передовыми технологиями. Они позволят контролировать и мониторить движение автотранспортных средств в Ташкенте.

В ГУВД Ташкента подтвердили наличие на улицах столицы муляжей радаров >>

Напомним, в марте прошлого года ГУВД столицы проинформировало жителей о том, что на улице Мирабад в Яккасарайском районе установлен стационарный радар, фиксирующий нарушения скоростного режима.

Также сотрудники управления попросили водителей быть внимательными и осторожными на дороге.

Теги:
безопасность, Министерство транспорта Республики Узбекистан, транспорт, Узбекистан, движение, дороги, скорость



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