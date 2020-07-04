На дорогах Ташкента появятся новые радары

Новые приборы уже протестированы специалистами-метрологами и занесены в государственный реестр. Современная система контроля будет установлена на наиболее оживленных участках автодорог.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пресс-служба узбекского национального института метрологии сообщила о том, что на столичных дорогах скоро появятся сверхчувствительные радары, которые будут круглосуточно фиксировать скорость движения транспортных средств.

Новые приборы "MultaRadar CD" и "Traffistar SR290" уже протестированы специалистами-метрологами и занесены в государственный реестр. Современная система контроля будет установлена на наиболее оживленных участках автодорог в рамках проекта "Безопасные дороги Ташкента".

Благодаря сотрудничеству министерств внутренних дел и транспорта республики с компанией ATLAS International, которая является представителем предприятия JENOPTIK Robot GmbH автомобильные дороги будут оснащены передовыми технологиями. Они позволят контролировать и мониторить движение автотранспортных средств в Ташкенте.

В ГУВД Ташкента подтвердили наличие на улицах столицы муляжей радаров >>

Напомним, в марте прошлого года ГУВД столицы проинформировало жителей о том, что на улице Мирабад в Яккасарайском районе установлен стационарный радар, фиксирующий нарушения скоростного режима.

Также сотрудники управления попросили водителей быть внимательными и осторожными на дороге.