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Самолет узбекских авиалиний

Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из РФ

© AFP 2018 / ADRIAN DENNIS
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14473663/Uzbekistan-organizuet-esche-devyat-vyvoznykh-spetsreysov-iz-RF.html

В течение двух ближайших недель узбекистанцы вернутся домой из России, ОАЭ, Беларуси, США, Республики Кореи и Турции.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Еще 19 чартерных авиарейсов с 6 по 19 июля вернут домой узбекистанцев, оставшихся за границей из-за пандемии, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики. В том числе девять бортов прибудут из России.

Расписание спецрейсов утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом при Кабмине. В соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву, два - в Санкт-Петербург и один - во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников.

Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Более 1,1 тысячи узбекистанцев за неделю вылетели домой из РФ

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на российско-казахстанской границе вновь скопились узбекистанцы. 

По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России, возле контрольно-пропускных пунктов "Маштаково" и "Сагарчин" российско-казахстанской границы наблюдается скопление граждан Узбекистана.

Оперативный штаб МИД доложил о ситуации в Специальную республиканскую комиссию.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, россия, Самолет, рейсы, Чартер



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