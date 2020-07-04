Узбекистан организует еще девять вывозных спецрейсов из РФ

В течение двух ближайших недель узбекистанцы вернутся домой из России, ОАЭ, Беларуси, США, Республики Кореи и Турции.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Еще 19 чартерных авиарейсов с 6 по 19 июля вернут домой узбекистанцев, оставшихся за границей из-за пандемии, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики. В том числе девять бортов прибудут из России.

Расписание спецрейсов утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом при Кабмине. В соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву, два - в Санкт-Петербург и один - во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на российско-казахстанской границе вновь скопились узбекистанцы.

По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России, возле контрольно-пропускных пунктов "Маштаково" и "Сагарчин" российско-казахстанской границы наблюдается скопление граждан Узбекистана.

Оперативный штаб МИД доложил о ситуации в Специальную республиканскую комиссию.