На российско-казахстанской границе скопились узбекистанцы

Оперативным штабом МИД в Специальную республиканскую комиссию внесена информация о сложившейся ситуации.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России, возле контрольно-пропускных пунктов "Маштаково" и "Сагарчин" российско-казахстанской границы наблюдается скопление граждан Узбекистана.

"Посольства Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульства в Казани и Актау держат ситуацию на контроле, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана", - говорится в сообщении.

Оперативным штабом МИД в Специальную республиканскую комиссию внесена информация о сложившейся ситуации.

Напомним, с 1 июня из разных городов России было организовано 25 чартерных рейсов, также до конца этой недели ожидаются очередные рейсы в Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Москву, Ростов-на-Дону.

На российско-казахстанской границе снова скопление узбекистанцев >>

В этой связи посольства просит находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.