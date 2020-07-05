Узбекистан направил в Кыргызстан аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы

В состав груза вошли 100 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Правительство Кыргызстана выразило благодарность кабмину и братскому узбекскому народу за оказанную помощь.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Узбекистан передал Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в правительстве КР.

"Гуманитарный груз включает в себя мобильные концентраты кислорода – 50 комплектов и неинвазивной искусственной вентиляции легких с расходными материалами – 100 штук", – говорится в официальном заявлении.

Общий вес груза составил восемь тонн. Он был доставлен накануне воздушным транспортом.

Правительство Кыргызстана выразило благодарность соседней республике за оказанную помощь и глубокую признательность братскому узбекскому народу за поддержку.

Отметим, что это – не первый раз, когда страны оказывают друг другу поддержку в борьбе с пандемией. Так, в конце мая Узбекистан направил в Кыргызстан гумпомощь общей стоимостью в 248 тысяч долларов.

Тогда соседняя республика получила медицинские кровати, электронные пирометры, защитные комбинезоны, медицинские перчатки и маски.