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В городе Ош состоялась церемония передачи второй партии гуманитарной помощи Республики Узбекистан Кыргызской Республике

Узбекистан передал Кыргызстану гумпомощь на $248 тысяч

Посольство Кыргызской Республики в Республике Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14189949/Uzbekistan-peredal-Kyrgyzstanu-gumpomosch-na-248-tysyach.html

В составе гуманитарного груза - медицинские кровати, электронные пирометры, защитные комбинезоны, медицинские перчатки и маски.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан передал Кыргызстану очередной груз с гуманитарной помощью в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили в посольстве этой страны. 

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Участие в церемонии передачи помощи приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Узбекистане Ибрагим Жунусов, Полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, представители аппарата Полпреда и СМИ.

Гуманитарный груз вместил в себя медицинские кровати (440 штук), электронные пирометры (1000 штук), защитные комбинезоны (2 500 штук), медицинские перчатки (150 000 штук) и медицинские маски (150 000 штук). Общая стоимость составляет $248 тысяч.

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Напомним, в начале апреля в Кыргызстан из Узбекистана доставили 1000 тонн муки, различные продукты питания, одноразовые защитные комбинезоны, респираторы, перчатки, защитные очки, пирометры и тест-системы для диагностики коронавируса.

Доставка безвозмездной помощи соседней республике, так же как и в этот раз, была оказана по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Узбекистан, Кыргызстан



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