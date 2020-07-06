10:50 06 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Базовый тральщик БТ-115 Павел Хенов и сторожевой корабль проекта 22350 (фрегат) Адмирал флота Касатонов

ВМФ России в 2020 году получит около 40 кораблей и судов, в том числе фрегат-невидимку

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
3610
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14477416/VMF-Rossii-v-2020-godu-poluchit-okolo-40-korabley-i-sudov-v-tom-chisle-fregat-nevidimku.html

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Около 40 кораблей и судов различных классов войдут в состав Военно-морского флота России в 2020 году, рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.

Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) Стойкий, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал флота Советского Союза Горшков (слева направо)
© Sputnik / Александр Гальперин
Как российский "Циркон" изменит тактику ВМФ и баланс сил в Мировом океане
В частности, в июле ВМФ получит второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Он уже завершает испытания.

Напомним, 12 июня, в День России, в состав ВМФ РФ был передан новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир". 

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил страны.

Теги:
фрегат, корабль, Россия, ВМФ России



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не только вкусно, но и искусственно: в Израиле начали печатать мясо на 3D-принтере
В России пенсионерка с мужем создала заповедник с редкими оленями — видео
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться