ВМФ России в 2020 году получит около 40 кораблей и судов, в том числе фрегат-невидимку

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Около 40 кораблей и судов различных классов войдут в состав Военно-морского флота России в 2020 году, рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.
В последнее время в соцсетях и популярных мессенджерах распространяются слухи о том, что якобы граница между Россией и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться домой через территорию Казахстана.