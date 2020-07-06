ВМФ России в 2020 году получит около 40 кораблей и судов, в том числе фрегат-невидимку

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Около 40 кораблей и судов различных классов войдут в состав Военно-морского флота России в 2020 году, рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, это показатель того, что в стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения.

В частности, в июле ВМФ получит второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Он уже завершает испытания.

Напомним, 12 июня, в День России, в состав ВМФ РФ был передан новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил страны.