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Строительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области

В Ташобласти полным ходом идет строительство многопрофильной клиники

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14479596/V-Tashoblasti-polnym-khodom-idet-stroitelstvo-mnogoprofilnoy-kliniki.html

Больничный комплекс оснащен необходимой медтехникой: магнитно-резонансной томографией, цифровым рентгеновским аппаратом, современным ультразвуковым диагностическим оборудованием и аппаратом для гемодиализа.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Зангиатинском районе Ташкентской области строится современная многопрофильная клиника, сообщают в столичном хокимияте.

На территории площадью 33 га будет возведено два больничных комплекса, рассчитанных на две тысячи койко-мест.

На данный момент завершен первый этап строительных работ. Уже вводится в эксплуатацию первый комплекс общей площадью 16,5 га, состоящий из 18 одноэтажных блоков на одну тысячу мест. Для удобства пациентов в каждом боксе есть душевая комната.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал, что в каждой палате расположена консоль для подключения медицинского оборудования: мониторов, инфузоматов, ИВЛ-аппаратов. Также она рассчитана для подачи кислорода по сети.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Медицинский центр был построен в кратчайшие сроки на основе энергосберегающих технологий, с использованием легких конструкций, утепленных сэндвич-панелей.

Больница оснащена необходимой медтехникой: магнитно-резонансной томографией, цифровым рентгеновским аппаратом, современным ультразвуковым диагностическим оборудованием и аппаратом для гемодиализа.

Напомним: в июне в Папском районе Наманганской области был построен карантинный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанный на 1,2 тысячи человек. В каждой палате есть телевизор, кондиционер и душевая кабина.

Теги:
Строительство, больница, Ташкентская область



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