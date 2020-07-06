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Умерли сиамские близнецы из Самаркандской области

© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200706/14481952/Umerli-siamskie-bliznetsy-iz-Samarkandskoy-oblasti.html

Сегодня, 6 июня, несмотря на усилие врачей, первый из сиамских близнецов умер в 7.50 утра, а второй - в 10.50.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Сиамские близнецы, которые родились в Самаркандской области в конце июня, умерли, несмотря на лечение, сообщают в Минздраве.

Напомним, 27 июня девочки родились в результате кесарева сечения, их вес составил 4600 граммов, рост 48 см. У новорожденных наблюдалась одышка и сердечная недостаточность, поэтому состояние сразу оценивалось как критическое.

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Двадцать девятого июня близнецы были переведены в Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр под наблюдение опытных специалистов.

"Сегодня, 6 июня, несмотря на усилие врачей, первый из сиамских близнецов умер в 7:50 утра, а второй - в 10:50", - говорится в сообщении.

Это произошло из-за дыхательной и сердечной недостаточности.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, смерть, дети



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