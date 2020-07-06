Что сделано для развития Бостанлыкского района Ташобласти — отчет хокимията

В данном районе была открыта текстильная фабрика по производству пуховых тканей, до 90% продукции экспортируется в зарубежные страны. А для привлечения туристов был завезен редкий вид оленей из Словении и Австрии.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В последние годы в Бостанлыкском районе было проведено много социально-экономических реформ, сообщают в хокимияте Ташкентской области.

Во время пандемии 6 437 жителей данного округа потеряли работу, но после ослабления карантинных мер эта цифра снизилась до 4 767 человек.

Для дальнейшего сокращения числа безработных в регионе было открыто шесть текстильных фабрик, на которых предусмотрены три смены.

Кроме того, безработному населению были выделены земельные участки площадью от 50 соток до одного гектара для создания теплиц.

Помимо этого, в 2008 году турецкие государственные инвесторы открыли в Бостанлыкском районе фабрику ООО Osborn Textile для производства хлопчатобумажной пряжи. Изначально здесь производилось и окрашивалось пять тонн пряжи в день, но с расширением производства сегодня на фабрике стали изготавливать пуховые ткани.

На данный момент 90% продукции компании экспортируется в Россию, Италию, Иран, Беларусь и Польшу.

Также в селе Чимбойлик Бостанлыкского района турецкие инвесторы реализуют и масштабные проекты по садоводству.

По словам агронома ООО "Чимбой Чолдорбоги" Олимжона Махамедова, в этом году на 108 га плодородных земель были посажены ореховые деревья, а миндальные – на 38 га. Полив саженцев осуществляется за счет системы капельного орошения на основе современных технологий.

К тому же в свободной экономической зоне данного округа, созданной на 41,5 га земли было построено и введено в эксплуатацию пять фармацевтических предприятий и ведутся проектные работы по строительству еще двух компаний.

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Важно отметить, что в Бостанлыкском районе насчитывается 59 махаллей, в которых, согласно опросу, проживает 624 малообеспеченных семьи. В рамках программы "Каждая семья – предприниматель" они получили кредиты на сумму свыше 1 миллиард сумов.

Также их обеспечили продуктами питания, медикаментами и выделили им крупный рогатый скот на сумму 172 миллионов сумов. Большое внимание уделяется и трудоустройству молодежи.

Известно, что Бостанлыкский район является туристической зоной, поэтому были предприняты меры по разведению редких видов оленей для привлечения туристов. Животных завезли из Словении и Австрии.

Этот вид оленей является единственным представителем в Центральной Азии и пользуется большим спросом во всем мире.

Напомним: в Ташкентской области уже открылся туристический сезон, и зоны отдыха Бостанлыкского района уже открыты для посетителей из регионов. В целях обеспечения безопасности по территории курируют сотрудники Департамента туризма, а также туристическая полиция.