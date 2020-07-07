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Преступник за решеткой

СГБ пресекла деятельность подпольной группы террористической организации в Ташкенте

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14488191/SGB-presekla-deyatelnost-podpolnoy-gruppy-terroristicheskoy-organizatsii-v-Tashkente.html

В марте задержанный планировал выехать в Сирию для присоединения к рядам террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад" и оформил себе загранпаспорт.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В результате оперативных мероприятий в Алмазарском и Шайхантахурском районах Ташкента сотрудники СГБ и МВД пресекли деятельность подпольной группы из 11 сторонников международной террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад", запрещенной на территории Узбекистана в соответствии с решением Верховного суда республики. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу СГБ.

Женщина, архивное фото
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Как выяснилось, организатор этой группы в начале 2020 года попал под влияние экстремистов в результате прослушивания призывов идейных предводителей религиозно-экстремистских течений и террористических организаций – уроженца Кыргызстана Сирожиддина Мухтарова по прозвищу "Абу Салох", граждан Узбекистана Зофира Гаффорова по прозвищу "Абдуллох Зуфар" и Содика Мухаммадиева по прозвищу "Содик Самаркандий", которые сейчас находятся в Сирии и Турции.

Затем задержанный организатор группы начал пропагандировать эти идеи среди своего окружения.

В марте этого года он планировал выехать в Сирию для присоединения к рядам террористической организации "Катибатуль Тавхид ва Джихад" и оформил себе загранпаспорт. Однако из-за карантинных мер в связи с пандемией, введенных в Узбекистане и Турции, его план не был реализован.

Следует отметить, что во время сборищ члены группы слушали и обсуждали загруженные из сети "Интернет" материалы экстремистского содержания и некоторые из них изъявляли желание выехать в Сирию для совершения "хиджрата" и "джихада".

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
В Ташкенте задержаны более 20 участников террористической группы

В ходе обыска, проведенного по местам жительства членов группы, были обнаружены запрещенная религиозная литература и листовки, компьютер, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и флеш-карты, которые были оформлены и изъяты в процессуальном порядке для проведения экспертизы хранящихся на них данных.

В настоящее время ведутся следственные действия.

Напомним, три дня назад в СГБ сообщили о пресечении в Ташкенте и столичной области деятельности двух подпольных групп экстремистского течения "Джихадисты"*, в которых состояли 25 человек.

В числе членов группы - руководитель частной типографии, медицинский работник, преподаватель учебного курса по арабскому языку, работники предприятий общественного питания и лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.

* - запрещенная организация

Теги:
Ташкент, МВД Узбекистана, СГБ, Узбекистан, Борьба с терроризмом, Террористы



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