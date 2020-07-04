СГБ пресекла деятельность двух групп экстремистского течения "Джихадисты"*

В числе членов группы - руководитель частной типографии, медицинский работник, преподаватель учебного курса по арабскому языку, работники предприятий общественного питания и лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Ташкенте и столичной области сотрудники СГБ и МВД пресекли деятельность двух подпольных групп экстремистского течения "Джихадисты"*, в которых состояли 25 человек.

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Одна из них была создана в мае 2019 года, ее лидер в ноябре того же года выехал в Сирию и вступил в ряды международной террористической организации "Катибатуль Тавхид ва жиход".

Вторая группа была организована гражданином, ранее отбывавшим срок наказания за совершение преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом.

В ходе дознания выяснилось, что большинство членов первой группы регулярно поддерживали связь через Интернет со своим лидером, находящимся в рядах боевиков в Сирии.

В ходе своих встреч члены группы прослушивали и посматривали аудио- и видеоматериалы с проповедями и призывами к совершению "хиджрата" и "джихада" идейных предводителей религиозно-экстремистских и террористических организаций, под псевдонимами "Абу Салох", "Абдуллох Зуфар", "Содик Самаркандий", а также пропагандировали их идеи в своем окружении.

Членами этих групп являются граждане, родившиеся в период с 1968 по 2002 годы.

Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, однако не сделали правильных выводов.

В числе членов группы - руководитель частной типографии, медицинский работник, преподаватель учебного курса по арабскому языку, работники предприятий общественного питания и лица, занимающиеся коммерческой деятельностью.

В ходе обыска, проведенного по месту их жительства, были обнаружены более 200 неофициальных религиозных книг и листовок, а также компьютерная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, флеш-карты и DVD диски, которые изъяты в процессуальном порядке для проведения экспертизы хранившихся на них данных.

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В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Согласно решению Верховного суда и заключению Комитета по делам религии, запрещен ввоз на территорию республики, хранение и распространение проповедей "Абу Салоха", "Абдуллох Зуфара" и "Содика Самаркандий".

"Джихадисты"* - религиозно-экстремистская организация, запрещенная в Республике Узбекистан