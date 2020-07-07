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Мальчик занимается на уличном тренажере

В Хорезмской области построили новые спортивные площадки для молодежи

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14488852/V-Khorezmskoy-oblasti-postroili-novye-sportivnye-ploschadki-dlya-molodezhi.html

В Багатском районе Хорезмской области открылись современные спортплощадки с искусственным покрытием. В ближайшее время здесь планируют устраивать различные соревнования между школами и районами.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Багатском районе Хорезмской области введены в эксплуатацию новые спортивные площадки для молодежи, сообщают в Министерстве спорта. 

В Узбекистане проводится большая работа по воспитанию физически здорового молодого поколения. В частности, в регионах создаются все условия для регулярных занятий спортом. В преддверии празднования 29-й годовщины независимости страны в махаллях "Намуна" и "Ок олтин" Багатского района Хорезмской области для молодежи открыли новые современные спортивные площадки с искусственным покрытием. 

Спортплощадки построены с учетом всех необходимых требований и соответствуют международным стандартам. В будущем здесь планируют устраивать различные соревнования между школами и районами. 

Напомним: в День молодежи в Хиве открыли современный спортивный комплекс, который включает в себя площадки для игр в гандбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, корты для бадминтона, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, спортивную арену для борьбы и тренажерный зал, а также беговую дорожку и место для прыжков в длину.

Теги:
спорт, Узбекистан, Узбекистан, Хорезмская область, Хорезм



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