В структуре главного юридического вуза Ташкента произошли изменения

В университете открыты четыре новых факультета, созданы общественные центры и лаборатория. В 2020/2021 учебном году планируется ввести кредитную систему обучения.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Ректор Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Рахимжон Хакимов в ходе онлайн-брифинга, организованного Агентством информации и массовых коммуникаций, рассказал, какие изменения произошли в структуре вуза.

По словам Хакимова, в университете в соответствии с разработанной по указу главы государства дорожной картой открылось четыре новых факультета и лаборатория. Были созданы общественные центры по правовым инициативам и инновациям, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также Центр изучения немецкого языка и права.

Ректор также рассказал о планах по повышению прозрачности деятельности вуза. В частности, планируется проводить в соцсетях онлайн-трансляции собеседований во время приема персонала на работу.

Хакимов отметил, что в 2020/2021 учебном году на программы бакалавриата ТГЮУ будут зачислены 600 абитуриентов, а в магистратуру — 150. В академический лицей при университете примут 208 человек, из них 104 места выделены для обучения за счет госсредств и 104 — на платно-контрактной основе.

Напомним, онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания в вузы Узбекистана на 2020/2021 учебный год началась 20 июня, продлится она до 20 июля включительно. Из-за пандемии коронавируса вступительные экзамены пройдут только по двум профильным предметам.