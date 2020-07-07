Хокимият Ташкента разъяснил ситуацию вокруг парка имени Гафура Гуляма

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента отреагировал на опасения жителей столицы, считающих, что на месте Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма появятся новостройки или бизнес-центр.
"Хотим заверить общественность, что данные опасения — беспочвенны", — заявили в хокимияте.
Парк не исчезнет — его ждет обновление, которое должна провести иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited. Объект был передан ей на 49 лет с инвестиционными обязательствами.
Жители получат возможность более подробно ознакомиться с проектом, для этого планируется организовать встречу с представителем инвестора. О дате и формате мероприятия будет сообщено дополнительно, отметили в хокимияте.