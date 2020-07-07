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Центральный вход в парк имени Гафура Гуляма

Хокимият Ташкента разъяснил ситуацию вокруг парка имени Гафура Гуляма

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14492809/Khokimiyat-Tashkenta-razyasnil-situatsiyu-vokrug-parka-imeni-Gafura-Gulyama.html

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что на месте парка могут появиться новостройки или бизнес-центр.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента отреагировал на опасения жителей столицы, считающих, что на месте Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма появятся новостройки или бизнес-центр. 

"Хотим заверить общественность, что данные опасения — беспочвенны", — заявили в хокимияте.

Парк не исчезнет — его ждет обновление, которое должна провести иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited. Объект был передан ей на 49 лет с инвестиционными обязательствами.

Что будет с парком Гафура Гуляма - ответ хокима
Что будет с парком Гафура Гуляма — ответ хокима
"Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями — вдобавок к уже растущим, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, — рассказали в хокимияте. — Вход в парк после реконструкции будет, как и прежде, бесплатным".

Жители получат возможность более подробно ознакомиться с проектом, для этого планируется организовать встречу с представителем инвестора. О дате и формате мероприятия будет сообщено дополнительно, отметили в хокимияте.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, парк имени Гафура Гуляма, парк



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