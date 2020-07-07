Хокимият Ташкента разъяснил ситуацию вокруг парка имени Гафура Гуляма

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что на месте парка могут появиться новостройки или бизнес-центр.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента отреагировал на опасения жителей столицы, считающих, что на месте Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма появятся новостройки или бизнес-центр.

"Хотим заверить общественность, что данные опасения — беспочвенны", — заявили в хокимияте.

Парк не исчезнет — его ждет обновление, которое должна провести иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited. Объект был передан ей на 49 лет с инвестиционными обязательствами.

"Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями — вдобавок к уже растущим, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, — рассказали в хокимияте. — Вход в парк после реконструкции будет, как и прежде, бесплатным".

Жители получат возможность более подробно ознакомиться с проектом, для этого планируется организовать встречу с представителем инвестора. О дате и формате мероприятия будет сообщено дополнительно, отметили в хокимияте.