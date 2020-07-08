В Россию за знаниями: пандемия не препятствие для учебы в университете

Российские университеты продолжают работать в дистанционном формате и открывают прием иностранных абитуриентов. Сегодня житель Узбекистана может поступить в российский вуз через Интернет.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске — самый крупный вуз в азиатской части России, который стабильно входит в топ-20 лучших университетов страны. СФУ сотрудничает с сотнями российских и зарубежных компаний и входит в десятку лучших вузов России по востребованности выпускников работодателями.

На сегодня в университете учатся более 30 тысяч человек, в том числе более тысячи иностранных студентов, слушателей и стажеров из 52 стран мира (СНГ, Ближний Восток, Африка, Европа, Латинская Америка, Азия, Океания).

В число иностранных студентов входят 35 человек из Узбекистана: 27 осваивают основные образовательные программы бакалавриата или специалитета, семь обучаются в магистратуре и один — в аспирантуре. Наибольший интерес для студентов из Узбекистана представляют такие направления подготовки, как экономика, менеджмент и нефтегазовое дело.

С подробностями приема иностранных граждан можно ознакомиться на сайте университета.

Граждане Узбекистана, подходящие под категорию соотечественников (родители родились в СССР), могут участвовать в конкурсе на бюджетное место наравне с российскими гражданами. Кроме того, иностранные абитуриенты могут поступить на любое направление, выбрав платное обучение. Подробности приема иностранцев — на портале вуза.

Поддержка при поступлении и во время учебы

Иностранные абитуриенты имеют бонусы при поступлении: вуз компенсирует им проезд к месту учебы и приобретает медицинскую страховку, а для лиц, набравших высокие баллы, предусмотрены скидки на плату за обучение, сообщила руководитель Департамента международного сотрудничества СФУ Анна Мезит.

"Наша гордость — инфраструктура университета: 24 учебных корпуса, красивая современная библиотека, конгресс-холл, многофункциональный спортивный комплекс, медицинский центр. Только за последние пять лет на территории кампуса было построено девять общежитий квартирного типа. На сегодня жилой фонд СФУ составляют 30 общежитий, способных вместить 11,5 тысячи студентов, что полностью покрывает потребность иногородних и иностранных студентов в жилье", — рассказала она.

Анна Мезит отметила, что СФУ активно занимается поддержкой иностранных студентов. Сотрудники помогают им решить множество вопросов, например, выбрать теплую одежду на зиму, сходить вместе в банк или к врачу.

"Волонтерский центр СФУ проводит экскурсии для иностранных студентов, знакомит их с русской культурой, организует разговорный клуб. У нас есть свой Центр дружбы народов — это студенческое объединение иностранных граждан, которое проводит целый комплекс адаптационных мероприятий. Но главное — это дружба и забота друг о друге. Иногда мне кажется, что наши союзы студентов живут как одна семья", — сообщила она.

В СФУ есть подготовительное отделение для иностранных обучающихся, где студенты могут изучать русский язык. Ежегодно множество студентов из разных стран приезжают на языковую стажировку в Институт филологии и языковой коммуникации СФУ. Там же можно изучать язык профессионально на программах бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки "лингвистика" и "филология".

"Абсолютно для всех иностранных первокурсников университет организует бесплатный адаптационный курс по русскому языку: студенты подтягивают научный стиль речи, повторяют грамматику", — добавила Анна Мезит.

По ее словам, все иностранные выпускники СФУ с легкостью трудоустраиваются на родине: работают переводчиками, инженерами, экономистами и так далее.

"Часто наши бывшие студенты занимаются взаимодействием между своей и нашей странами. Приятно через много лет встречать их в новом качестве, повзрослевшими, успешными", — рассказала она.

Проверено на опыте

Выпускник бакалавриата Ташкентского государственного экономического университета Шахзод Шаймарданов приехал учиться в магистратуру СФУ по направлению "управление финансами производственных комплексов" и уже успешно окончил первый курс.

"Еще в школьные годы меня заинтересовала экономика и процессы внутри нее. Эта сфера настолько изменчива и интересна, что заставляет быть всегда в тонусе и думать на опережение. Я поставил перед собой цель развиваться в научной среде, поэтому решил продолжать обучение в России. Я считаю, что именно Россия является кузницей высококвалифицированных кадров", — рассказал он.

Помимо учебы, Шахзод активно участвует в научных и общественных проектах. За время обучения в России за достижения в области экономики и управления он стал лауреатом Краевой именной стипендии имени династии Гадаловых, был избран в Молодежное собрание при Красноярском городском Совете депутатов и завоевал звание "Студент года СФУ".

"Мне было легко найти друзей в университете, мои одногруппники — замечательные, добрые, умные и многогранные личности. Наши учебные дискуссии настолько интересны, что время на парах пролетает легко и незаметно. Наверное, мне очень повезло, и я хочу поддерживать с ними контакт и в будущем. К каждому студенту здесь я вижу чуткое отношение и индивидуальный подход. Я ни разу не пожалел, что выбрал образование в России," — подчеркнул он.

Шахзод Шаймарданов обучается по государственному соглашению между Росфинмониторингом и Генеральной прокуратурой Узбекистана и после окончания обучения планирует работать в сфере двустороннего сотрудничества между РФ и РУз.

Университет сегодня

СФУ — это многопрофильный университет с широчайшим спектром направлений подготовки. Обучение здесь возможно по 90 программам бакалавриата и специалитета, а также 144 магистерским программам. В вузе есть учебные программы как на русском, так и на английском языках.

В СФУ работают более двух тысяч квалифицированных преподавателей, из них 1 833 — доктора и кандидаты наук. Ежегодно в университет приезжают более 400 приглашенных профессоров, в том числе ведущие ученые Англии, Германии, Испании, Китая, США и других стран.

Университет готовит высококвалифицированные кадры и создает инновационные технологии. Научные проекты вуза касаются промышленных технологий, спутниковых систем, нанотехнологий, экологического обеспечения масштабных инвестиционных проектов.

СФУ — единственный в России университет, который реализует уникальную программу "Высшая школа гастрономии" по соглашению с самым известным профильным учебным заведением мире — Institut Paul Bocuse. Будущие выпускники — шефы получают российский диплом по специальности "менеджмент" и международный диплом от Institut Paul Bocuse.

В настоящее время СФУ сотрудничает с шестью вузами Узбекистана, участвует в двусторонних научных мероприятиях. Университет посещают делегации посольства и консульства РУз.

СФУ входит в топ-1000 лучших университетов мира по версии рейтинговых агентств Times Higher Education (THE) и Quacquarelli Symonds (QS), в том числе занимает 801+ место по физическим и инженерно-техническим наукам. Также СФУ входит в топ-20 лучших российских университетов по версии пяти ведущих национальных рейтинговых агентств.