Находящихся в РФ узбекистанцев попросили не торопиться покупать билеты на чартеры

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Представительство Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана обратилось к находящимся в России соотечественникам с просьбой не торопиться покупать билеты на вывозные чартеры.

По данным ведомства, в запланированный график рейсов из РФ в РУз будут внесены изменения.

Также граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.

Ранее, напомним, был опубликован следующий график вывозных чартеров:

6 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Москва — Ташкент

7 июля: Ташкент — Стамбул — Ташкент

8 июля: Ташкент — Сеул — Ташкент и Минск — Ташкент — Минск

9 июля: Ташкент — Москва — Ташкент

10 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Дубай — Ташкент

11 июля: Ташкент — Москва — Ташкент

12 июля: Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург

13 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Москва — Ташкент

14 июля: Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

15 июля: Москва — Ташкент — Москва и Ташкент — Сеул — Ташкент

16 июля: Стамбул — Ташкент — Стамбул

17 июля: Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент

18 июля: Ташкент — Москва — Ташкент

19 июля: Ташкент — Владивосток — Ташкент

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана.