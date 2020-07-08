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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Находящихся в РФ узбекистанцев попросили не торопиться покупать билеты на чартеры

Узбекистон хаво йуллари
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14495414/Nakhodyaschikhsya-v-RF-uzbekistantsev-poprosili-ne-toropitsya-pokupat-bilety-na-chartery.html

Граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Представительство Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана обратилось к находящимся в России соотечественникам с просьбой не торопиться покупать билеты на вывозные чартеры. 

По данным ведомства, в запланированный график рейсов из РФ в РУз будут внесены изменения.

Также граждан призвали не верить неофициальной информации и дождаться сообщений уполномоченных ведомств родной страны.

Ранее, напомним, был опубликован следующий график вывозных чартеров:

6 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Москва — Ташкент
7 июля: Ташкент — Стамбул — Ташкент
8 июля: Ташкент — Сеул — Ташкент и Минск — Ташкент — Минск
9 июля: Ташкент — Москва — Ташкент
10 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Дубай — Ташкент
11 июля: Ташкент — Москва — Ташкент
12 июля: Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург
13 июля: Сеул — Ташкент — Сеул и Ташкент — Москва — Ташкент
14 июля: Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент
15 июля: Москва — Ташкент — Москва и Ташкент — Сеул — Ташкент
16 июля: Стамбул — Ташкент — Стамбул
17 июля: Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент
18 июля: Ташкент — Москва — Ташкент
19 июля: Ташкент — Владивосток — Ташкент

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартеры по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана.

Теги:
рейсы, Россия, Узбекистан, коронавирус, пандемия



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