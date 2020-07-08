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Карантин в Узбекистане

В Узбекистане снова усиливают карантинные меры

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (646)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14496072/V-Uzbekistane-snova-usilivayut-karantinnye-mery.html

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не разрешается посещать общественные места.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не разрешается посещать общественные места.

С 10 июля приостанавливают работу:

  • прогулочные зоны и парки аттракционов;
  • вещевые рынки и крупные магазины товаров;
  • спортзалы, фитнес-клубы и бассейны;
  • дошкольные образовательные учреждения и учебные курсы;
  • объекты общественного питания;
  • санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха;
  • международные рейсы будут сокращены, исходя из эпидемиологической ситуации в тех зарубежных странах, откуда они прибывают;
  • водители транспортных средств, занимающихся международными перевозками, должны будут сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Все эти меры предприняты из-за стремительного распространения коронавируса в Узбекистане и увеличения смертельных случаев, подчеркнули в пресс-службе Спецкомиссии.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (646)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, коронавирус, Карантин



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