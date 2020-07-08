В Узбекистане снова усиливают карантинные меры

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не разрешается посещать общественные места.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.

Под строгим запретом свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет не разрешается посещать общественные места.

С 10 июля приостанавливают работу:

прогулочные зоны и парки аттракционов;

вещевые рынки и крупные магазины товаров;

спортзалы, фитнес-клубы и бассейны;

дошкольные образовательные учреждения и учебные курсы;

объекты общественного питания;

санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха;

международные рейсы будут сокращены, исходя из эпидемиологической ситуации в тех зарубежных странах, откуда они прибывают;

водители транспортных средств, занимающихся международными перевозками, должны будут сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Все эти меры предприняты из-за стремительного распространения коронавируса в Узбекистане и увеличения смертельных случаев, подчеркнули в пресс-службе Спецкомиссии.