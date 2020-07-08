Зачем в Узбекистане вновь ужесточили карантин — ответ штаба по борьбе с COVID-19

Напомним: спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Представители штаба по борьбе с коронавирусом провели брифинг, на котором объяснили, чем обусловлено решение спецкомиссии вновь ужесточить карантинные меры на территории Узбекистана.

Член штаба Хабибулла Акилов отметил, что меры, введенные в республике в марте, оказались более эффективными. Их ослабление привело к тому, что резко возросло число инфицированных COVID-19.

В частности, с 1 по 6 июля коронавирус диагностировали у 1 859 граждан страны. По сравнению с показателями прошлых месяцев ежедневный прирост пациентов увеличился в четыре раза. Значительно повысилась и смертность от COVID-19: десять человек скончались преждевременно.

"Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения исчерпало свои ресурсы. Все врачи задействованы, больницы заполнены. В связи с этим мы внесли предложение в Республиканскую специальную комиссию по лечению бессимптомных больных в домашних условиях", — подчеркнул Акилов.

Он также добавил, что, помимо инфицированных COVID-19, есть и другие пациенты с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в помощи врачей.

Сейчас, по словам Акилова, ежедневно выявляются 300-350 граждан с COVID-19, однако это лишь выявленные случаи заболевания.

Если же цифра дойдет до 1000-1500 новых больных в сутки, "в системе здравоохранения Узбекистана произойдет полный коллапс", добавил представитель штаба.

Чтобы этого не допустить, необходимо вернуться к строгим карантинным ограничениям. Как отметил Акилов, они будут введены "всего на 20-21 день", однако это позволит выиграть время, чтобы справиться с активным распространением инфекции.

Напомним, что, по последним данным, в Узбекистане выявлено 10 838 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 811 граждан, скончался 41 пациент.