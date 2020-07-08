Минтранс Узбекистана отменил четыре вывозных рейса из России — новый график

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана отменило четыре вывозных рейса из России, намеченных до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Количество рейсов, запланированных на 6-19 июля, сокращено с 19 до 13, в том числе из России — с девяти до пяти. Не состоятся три из шести чартеров в Москву и один из двух — в Санкт-Петербург. Сохранен спецрейс во Владивосток. Отменен вылет за согражданами в Дубай.
Новый график рейсов:
6 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Asiana Airlines) и Ташкент — Москва — Ташкент (Uzbekistan Airways)
7 июля: Ташкент — Стамбул — Ташкент (Uzbekistan Airways)
8 июля: Ташкент — Сеул — Ташкент (Uzbekistan Airways) и Минск — Ташкент — Минск (Belavia)
10 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Korean Airlines)
12 июля: Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург ("Россия")
13 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Asiana Airlines) и Ташкент — Москва — Ташкент (Uzbekistan Airways)
15 июля: Москва — Ташкент — Москва ("Уральские авиалинии")
16 июля: Стамбул — Ташкент — Стамбул (Turkish Airlines)
16-17 июля: Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент (Uzbekistan Airways)
19 июля: Ташкент — Владивосток — Ташкент (Uzbekistan Airways)
По данным Министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.
Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 10 982, скончались 42 пациента, 6 888 выздоровели.