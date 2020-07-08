Минтранс Узбекистана отменил четыре вывозных рейса из России — новый график

Количество чартеров, запланированных на 6-19 июля, сокращено с 19 до 13, в том числе из РФ — с девяти до пяти.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана отменило четыре вывозных рейса из России, намеченных до 19 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее оперштаб заявлял об организации 6-19 июля еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девяти из РФ.

Количество рейсов, запланированных на 6-19 июля, сокращено с 19 до 13, в том числе из России — с девяти до пяти. Не состоятся три из шести чартеров в Москву и один из двух — в Санкт-Петербург. Сохранен спецрейс во Владивосток. Отменен вылет за согражданами в Дубай.

Новый график рейсов:

6 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Asiana Airlines) и Ташкент — Москва — Ташкент (Uzbekistan Airways)

7 июля: Ташкент — Стамбул — Ташкент (Uzbekistan Airways)

8 июля: Ташкент — Сеул — Ташкент (Uzbekistan Airways) и Минск — Ташкент — Минск (Belavia)

10 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Korean Airlines)

12 июля: Санкт-Петербург — Ташкент — Санкт-Петербург ("Россия")

13 июля: Сеул — Ташкент — Сеул (Asiana Airlines) и Ташкент — Москва — Ташкент (Uzbekistan Airways)

15 июля: Москва — Ташкент — Москва ("Уральские авиалинии")

16 июля: Стамбул — Ташкент — Стамбул (Turkish Airlines)

16-17 июля: Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент (Uzbekistan Airways)

19 июля: Ташкент — Владивосток — Ташкент (Uzbekistan Airways)

По данным Министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.

Власти Узбекистана заявляли о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывалась благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.

Ранее республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение вновь ограничить с 10 июля до 1 августа движение транспорта, ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также будет приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрываются детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К среде число зарегистрированных случаев составило 10 982, скончались 42 пациента, 6 888 выздоровели.