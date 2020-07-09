Посол Асадов обсудил с главой Самарской области ситуацию с узбекистанцами

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду провели рабочую встречу, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. Они обсудили в том числе перспективы разрешения вопроса вывоза на родину граждан РУз с приграничной территории Самарской и Оренбургской областей.

"Мы стараемся со своей стороны оказывать им поддержку, в том числе разбили повторно лагерь на территории Большечерниговского района, вместе с вами способствуем всем мероприятиям по отправке их на родину", — заявил Дмитрий Азаров.

Узбекистанцы приезжают в Самарскую область, ориентируясь на ложную информацию об открытии границ, отметили в пресс-службе. По ее данным, ранее, в мае-июне, через российско-казахстанскую границу было вывезено более полутора тысяч граждан РУз. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 5 июля в Казахстане были введены дополнительные ограничительные меры, что затрудняет транзит граждан.

По данным пресс-службы, Ботиржон Асадов поблагодарил его за деятельное участие регионального правительства в данном вопросе.

"Мы ценим ваше внимание, дорожим вашей дружбой. Я уже передал вам привет из Узбекистана за те ваши усилия, которые вы предпринимаете, чтобы создать максимально те условия, которые бы позволили избежать осложнений эпидситуации в месте, где собрались наши граждане. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем решить все возникающие вопросы. Сейчас у нас сложились такие отношения, когда нет ни одного вопроса, который не решается", — сказал посол.

Накануне МИД Узбекистана вновь призвал находящихся на территории России соотечественников с пониманием отнестись к ограничительным мерам, не приезжать к пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах пребывания и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

Граждане Узбекистана вернутся в родную страну в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по организации чартерных авиарейсов, а также по мере возобновления регулярных "желтых" и "зеленых" рейсов, заявили в МИД.