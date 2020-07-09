Посол Асадов обсудил с главой Самарской области ситуацию с узбекистанцами

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду провели рабочую встречу, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. Они обсудили в том числе перспективы разрешения вопроса вывоза на родину граждан РУз с приграничной территории Самарской и Оренбургской областей.
"Мы стараемся со своей стороны оказывать им поддержку, в том числе разбили повторно лагерь на территории Большечерниговского района, вместе с вами способствуем всем мероприятиям по отправке их на родину", — заявил Дмитрий Азаров.
По данным пресс-службы, Ботиржон Асадов поблагодарил его за деятельное участие регионального правительства в данном вопросе.
Накануне МИД Узбекистана вновь призвал находящихся на территории России соотечественников с пониманием отнестись к ограничительным мерам, не приезжать к пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах пребывания и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.
Граждане Узбекистана вернутся в родную страну в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по организации чартерных авиарейсов, а также по мере возобновления регулярных "желтых" и "зеленых" рейсов, заявили в МИД.