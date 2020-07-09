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В Узбекистане ощущалось землетрясение - подробности

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14503618/V-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie---podrobnosti.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента 145 км в южном направлении. Это произошло в 11.39 сегодня, 9 июля, утром.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана утром 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане, сообщает МЧС.

"Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км", - говорится в информации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган (231 км) — 2 балла;
Андижан (273 км) — 2 балла;
Фергана (215 км) — 2 балла;
Гулистан (74 км) — 4 балла;
Джизак (126 км) — 3 балла;
Самарканд (204 км) — 2 балла;
Термез (352 км) — 2 балла;
Карши (326 км) — 2 балла;
Навои (335 км) — 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 145 км в южном направлении.

Теги:
землетрясение, Узбекистан, Узбекистан



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