В Узбекистане ощущалось землетрясение - подробности

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана утром 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане, сообщает МЧС.
"Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км", - говорится в информации.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Наманган (231 км) — 2 балла;
Андижан (273 км) — 2 балла;
Фергана (215 км) — 2 балла;
Гулистан (74 км) — 4 балла;
Джизак (126 км) — 3 балла;
Самарканд (204 км) — 2 балла;
Термез (352 км) — 2 балла;
Карши (326 км) — 2 балла;
Навои (335 км) — 2 балла.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 145 км в южном направлении.