В Узбекистане ощущалось землетрясение - подробности

Расстояние от эпицентра до Ташкента 145 км в южном направлении. Это произошло в 11.39 сегодня, 9 июля, утром.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана утром 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане, сообщает МЧС.

"Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км", - говорится в информации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган (231 км) — 2 балла;

Андижан (273 км) — 2 балла;

Фергана (215 км) — 2 балла;

Гулистан (74 км) — 4 балла;

Джизак (126 км) — 3 балла;

Самарканд (204 км) — 2 балла;

Термез (352 км) — 2 балла;

Карши (326 км) — 2 балла;

Навои (335 км) — 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 145 км в южном направлении.