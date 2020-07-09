Все мечети в Узбекистане закроются до 1 августа

Соответствующее решение приняла Республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом. Работу приостановят все религиозные организации, вне зависимости от цветовой зоны региона.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Деятельность религиозных организаций в Узбекистане будет приостановлена с 10 июля по 1 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман республики.

Ранее спецкомиссия при Кабмине решила усилить карантинные ограничения в стране в указанный период. Решение о временном закрытии мечетей тоже приняла она.

"Запрет вступит в силу с 10 июля независимо от того, в какой зоне находится область — "зеленой" или "красной", — говорится в публикации на сайте Духовного управления мусульман.

Напомним, мечети, церкви и другие религиозные организации вновь открылись 8 июня в "зеленых" зонах Узбекистана. Ранее, в апреле, были отменены коллективные молитвы в мечетях. Мусульман попросили совершать намазы и читать Коран дома.

По последним данным, в стране выявлены 11 447 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 082 человека, скончались 49.