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Станция скорой помощи

В столице заработает новый call-центр для информирования больных COVID-19

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14507438/V-stolitse-zarabotaet-novyy-call-tsentr-dlya-informirovaniya-bolnykh-COVID-19.html

Приемная будет доступна для граждан по короткому номеру 1105. Звонки по телефону горячей линии начнут принимать с 10 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В рамках введенных карантинных ограничений в столице запустят новый call-центр, сообщают в хокимияте Ташкента.

В службе поддержки будут оперативно выдавать точную медицинскую информацию и предоставлять сведения пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в домашних или клинических условиях, а также их родным и близким.

Приемная будет доступна для граждан по короткому номеру 1105.

Звонки по телефону горячей линии начнут принимать с 10 июля в 9.00 по местному времени.

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Работа call-центра продлится до 1 августа.

В администрации предупреждают, что при плохом самочувствии и общем недомогании человек должен незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение, поликлинику по месту жительства или позвонить по короткому номеру 1003.

Напомним: в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 10 июля по 1 августа по всей республике вновь усилят карантинные меры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Ташкент, телефон



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