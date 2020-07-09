В столице заработает новый call-центр для информирования больных COVID-19

Приемная будет доступна для граждан по короткому номеру 1105. Звонки по телефону горячей линии начнут принимать с 10 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В рамках введенных карантинных ограничений в столице запустят новый call-центр, сообщают в хокимияте Ташкента.

В службе поддержки будут оперативно выдавать точную медицинскую информацию и предоставлять сведения пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в домашних или клинических условиях, а также их родным и близким.

Приемная будет доступна для граждан по короткому номеру 1105.

Звонки по телефону горячей линии начнут принимать с 10 июля в 9.00 по местному времени.

Работа call-центра продлится до 1 августа.

В администрации предупреждают, что при плохом самочувствии и общем недомогании человек должен незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение, поликлинику по месту жительства или позвонить по короткому номеру 1003.

Напомним: в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 10 июля по 1 августа по всей республике вновь усилят карантинные меры.