Вывозной рейс из Ташкента в Санкт-Петербург запланирован на 13 июля

Рейс SDM4972 состоится 13 в 04.40 по местному времени. Покупка билетов только в аэропорту перед вылетом. Количество мест на борту ограничено.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Вывозной рейс для граждан России из Ташкента в Санкт-Петербург запланирован на 13 июля, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Вылет самолета запланирован на 13 июля в 4.40 по местному времени.

"До рейса будут допущены только жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (Архангельской области)", — говорится в информации дипведомства.

Зарегистрироваться на самолет необходимо по этой ссылке.

Отмечается, что количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Важно: вне списков граждане на борт не допускаются!

Купит билет можно только аэропорту перед вылетом. По имеющейся информации, стоимость билета составит 200 евро.

Информацию по организации вылета консульство пообещало разместить непосредственно перед рейсом.