С начала года в Ташкенте выдали охранные ордера 709 женщинам

В Узбекистане существует система всесторонней защиты женщин от притеснения и насилия. Особенно остро пострадавшие в ней нуждаются в период пандемии.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. За первые шесть месяцев этого года было выдано 709 защитных ордеров женщинам, пострадавшим от насилия. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в отделе по делам женщин столичного ГУВД.

Отмечается, что 583 ордера были выданы из-за конфликтов, связанными с бытовыми разногласиями. Еще 52 — из-за сложных отношений в семье по причине финансовых трудностей, 39 случаев были связаны с вмешательством в семью третьего лица, а 35 — с ревностью одного из супругов.

Интересна также статистика по поводу того, с чьей именно стороны было совершено насилие. Так, согласно данным правоохранителей, в 436 случаях насильственные действия были совершены супругами, в 38 случаях — свекровями, в 26 случаях — невестами, в остальных 209 обращениях — женщины подверглись насилию со стороны других лиц.

В ГУВД также привели данные по поводу характера насилия: 313 ордеров были выданы пострадавшим от физического насилия, 7 — сексуального, 377 — психологического. Кроме того, 12 ордеров получили женщины, которых притесняли в финансовом плане.

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Напомним: из-за пандемии COVID-19 в самоизоляции в течение нескольких месяцев вынужденно находятся в среднем 2,6 миллиарда человек.

В связи с этим произошел резкий рост числа случаев насилия в семье. Как ранее отмечал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, в ряде стран число жертв домашнего насилия вовсе удвоилось.