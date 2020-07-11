Когда домой: Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил даты

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Списки пассажиров будут формироваться на основании данных о предварительной регистрации.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане обнародовал ближайшие даты рейсов, которыми россияне смогут вылететь из Ташкента.

Рейс Ташкент – Москва запланирован на 16 июля (номер рейса и время вылета уточняются).

На борт самолета допускаются только жители Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Калининградской областей, а также Республики Мордовия.

Рейс Ташкент – Владивосток запланирован на 19 июля (номер рейса и время вылета уточняются).

На борт самолета допускаются только жители Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, а также Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Республик Бурятия, Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте Госуслуг. Списки пассажиров будут формироваться на основании данных о предварительной регистрации.