Завершаются работы по электрификации железной дороги "Наманган – Андижан"

В скором времени завершится работа в рамках проекта электрификации участка пути и замкнется кольцевая железная дорога в Ферганской долине длиною 331 км.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сотрудники АО "Узбекистон темир йуллари" в эти дни продолжают работать над электрификацией железной дороги Пап – Наманган – Андижан. К настоящему моменту завершено более 70% работ на 100-километровом участке Наманган – Андижан.

Железнодорожникам необходимо было проложить железную дорогу над одним из самых больших ирригационных сооружений в Ферганской долине – Большим Андижанским каналом. Дело в том, что основные опоры строящегося моста были установлены ранее и при этом поток воды в русле канала перекрывался. Сейчас, в сезон полива сельскохозяйственных угодий, перекрытие потока канала неприемлемо и перед строителями возникла задача проложить железную дорогу, не прибегая к подобным крайним мерам.

Строители УП "Трест Куприккурилиш" установили железобетонные балки на опоры для моста и завершили строительно-монтажные работы. Сейчас там ведутся заключительные мероприятия.

В скором времени завершится работа в рамках вышеуказанного проекта и замкнется кольцевая железная дорога в Ферганской долине длиною 331 км. Она будет полностью электрифицирована. Это позволит местным жителям передвигаться по региону на электропоездах, в том числе скоростных, сокращая время пути.