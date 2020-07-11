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Завершаются работы по электрификации железной дороги Наманган – Андижан

Завершаются работы по электрификации железной дороги "Наманган – Андижан"

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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В скором времени завершится работа в рамках проекта электрификации участка пути и замкнется кольцевая железная дорога в Ферганской долине длиною 331 км.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Сотрудники АО "Узбекистон темир йуллари" в эти дни продолжают работать над электрификацией железной дороги Пап – Наманган – Андижан. К настоящему моменту завершено более 70% работ на 100-километровом участке Наманган – Андижан.

Железнодорожникам необходимо было проложить железную дорогу над одним из самых больших ирригационных сооружений в Ферганской долине – Большим Андижанским каналом. Дело в том, что основные опоры строящегося моста были установлены ранее и при этом поток воды в русле канала перекрывался. Сейчас, в сезон полива сельскохозяйственных угодий, перекрытие потока канала неприемлемо и перед строителями возникла задача проложить железную дорогу, не прибегая к подобным крайним мерам. 

Состоялась церемония запуска междугороднего рейса “Андижан – Коканд – Андижан” на обновлённых электричках со всеми удобствами для пассажиров
АО "Узбекистон темир йуллари"
АО "Узбекистон темир йуллари" обновляет электрички

Строители УП "Трест Куприккурилиш" установили железобетонные балки на опоры для моста и завершили строительно-монтажные работы. Сейчас там ведутся заключительные мероприятия. 

В скором времени завершится работа в рамках вышеуказанного проекта и замкнется кольцевая железная дорога в Ферганской долине длиною 331 км. Она будет полностью электрифицирована. Это позволит местным жителям передвигаться по региону на электропоездах, в том числе скоростных, сокращая время пути.

Теги:
Андижан, Наманган, Электрификация, Железная дорога, Строительство, Узбекистон темир йуллари



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