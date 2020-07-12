Опубликован перечень столичных центров санитарно-эпидемиологического благополучия, в которых действуют лаборатории по диагностике COVID-19.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало список санитарно-эпидемиологических центров Ташкента, в которых можно пройти диагностику на коронавирус COVID-19.

В перечне указаны названия учреждений, адреса и номера телефонов.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана Где в Ташкенте можно сдать анализ на коронавирус — список госучреждений

Напомним, с 24 июня платные тесты на коронавирус разрешили проводить также частным медицинским учреждениям. Стоимость услуги они могут устанавливать самостоятельно, равно как и закупать тест-системы.

Общую информацию и данные о положительных результатах анализов частные лаборатории должны ежедневно предоставлять в региональные центры санитарного благополучия.

По последним данным, с начала пандемии в республике выявлены 12 706 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7 723 человека, скончались — 58.

На лечении в медучреждениях находятся 4 925 человек, состояние 45 из них оценивается как тяжелое, семерых — как крайне тяжелое.