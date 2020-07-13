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Матч между ФК Бунёдкор и ФК Динамо

Футболисты "Бунедкора" оказались на карантине

Официальный сайт ФК "Бунёдкор"
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (678)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14523800/Futbolisty-Bunedkora-okazalis-na-karantine.html

В настоящее время все футболисты команды "Бунедкор" сдали тест на коронавирус и находятся на карантине.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. У одного из из игроков "Бунедкора", возможно, выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

"Матч между клубами "Бухара" ​​и "Бунедкор" в 9-м туре Суперлиги Coca Cola отложен на неопределенный срок по соображениям безопасности", - говорится в информации.

В настоящее время все футболисты команды сдали тест на коронавирус и находятся на карантине.

Также на карантине будут находиться футболисты "Навбахора": "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.

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На данный момент игроки из "Навбахора" чувствуют себя хорошо и не имеют подозрительных симптомов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (678)
Теги:
ФК "Бунедкор", Карантин, коронавирус, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан



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