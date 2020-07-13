Футболисты "Бунедкора" оказались на карантине

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. У одного из из игроков "Бунедкора", возможно, выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.
"Матч между клубами "Бухара" и "Бунедкор" в 9-м туре Суперлиги Coca Cola отложен на неопределенный срок по соображениям безопасности", - говорится в информации.
В настоящее время все футболисты команды сдали тест на коронавирус и находятся на карантине.
Также на карантине будут находиться футболисты "Навбахора": "Бунедкор" 7 июля проводил матч с наманганским клубом.
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На данный момент игроки из "Навбахора" чувствуют себя хорошо и не имеют подозрительных симптомов.