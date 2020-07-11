Комил Алламжонов рассказал, что переболел коронавирусом

На опубликованных кадрах Алламжонов рассказывает о проявившихся симптомах заболевания и о том, как обратился за медицинской помощью, когда его состояние ухудшалось.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. По словам председателя попечительского совета Национального фонда поддержки и развития средств массовой информации Комила Аллажонова, он переболел коронавирусом. Об этом бывший пресс-секретарь президента рассказал в своем канале Telegram.

На опубликованных кадрах Алламжонов рассказывает о проявившихся симптомах заболевания и о том, как обратился за медицинской помощью, когда его состояние ухудшалось.

По словам главы попечительского совета Фонда, сегодняшний день - 12-ый по счету после того, как симптомы начали проявляться.

При этом в ролике он подчеркивает, что никто из его окружения не заразился, а сам Алламжонов соблюдал все меры предосторожности и поэтому не понимает где и как мог подхватить инфекцию.

Болезнь протекала в легкой форме и он оставался дома, находясь под контролем медиков.

Напомним, 17 июня стало известно о том, что по поручению президента страны Шавката Мирзиёева, лечение легкой и бессимптомной форм заболевания коронавирусом в Узбекистане будет проводиться в домашних условиях.

По словам представителя оперштаба, такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением, а протокол лечения изменен с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.