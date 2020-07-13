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Карантин в Узбекистане может быть продлен после 1 августа — Юсупалиев

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (678)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200713/14526962/Karantin-v-Uzbekistane-mozhet-byt-prodlen-posle-1-avgusta--Yusupaliev.html

Ранее власти республики усилили карантинный режим из-за роста числа заболевших и умерших.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Карантин из-за коронавируса COVID-19 может быть продлен в Узбекистане после 1 августа, если динамика заболеваемости сохранится, заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев.

"Если в стране будет отмечаться динамика роста заболеваемости и смертности среди населения, то карантинные меры могут быть продлены", — сказал Юсупалиев в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Первый замминистра сообщил, что продление карантинных мер до 1 августа связано с тем, что инкубационный период заболевания COVID-19 составляет до 14 дней.

"То есть мы взяли, как бы, полтора цикла. Это оптимальный срок, когда дается возможность пресечь передачу инфекции от человека к человеку", — отметил Юсупалиев.

Медицинский сотрудник устанавливает капельницу в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© Sputnik / Татьяна Макеева
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"Если мы выдержим все требования, то сможем закончить эти карантинные мероприятия 1 августа", — добавил Юсупалиев.

Власти Узбекистана ранее продлили режим карантина с 10 июля до 1 августа. Из-за роста числа заболевших COVID-19 вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения.

Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

По последним данным, в стране выявлены 13 193 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 7 852 человека, скончался 61 пациент.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (678)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус, пандемия



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