Как будут регулировать учет воды в Узбекистане — новый указ президента

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Согласно указу президента, утверждена концепция развития водного хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы. Об этом сообщают в Министерстве юстиции.

Важно отметить, чтоуказом также утверждена дорожная карта на 2020–2022 годы, в соответствии с которой будет разработан Водный кодекс с целью внедрения эффективных механизмов управления ресурсами.

Для обеспечения безопасности и надежной эксплуатации водохранилищ и других объектов водного хозяйства до 2030 года планируется достигнуть определенных показателей.

Сначала будет повышен коэффициент полезного действия систем орошения с 0,63 до 0,73. Далее намечено уменьшение площади орошаемых земель с низким водообеспечением с 560 тысяч га до 190 тысяч га. Не менее важно снизить и количество засоленных земель на 226 тысяч га.

Также будет понижен на 25% годовой объем потребления электроэнергии насосными станциями.

В будущем для учета воды установят специальные приборы Smart Water ("Умная вода"). К тому же, на 100 крупных объектах водного хозяйства будут автоматизированы процессы управления водой.

Общая площадь земель с применением водосберегательных технологий будет доведена до 2 млн га, а с использованием капельного орошения – до 600 тысяч га.

Помимо этого, на основе принципов государственно-частного партнерства в водном хозяйстве будут реализованы 50 проектов.

Работу по осуществлению поставленных задач начнет курировать специальное ответственное управление.

Напомним: в 2020 году существенно снизились запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак. Их стало на 20-30% меньше, чем в предыдущие годы.

Для устранения дефицита воды и эффективного расходования ресурсов правительство Узбекистана создало рабочую комиссию, в обязанности которой входит полный контроль за выдачей воды для орошения.