10:11 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Международный аэропорт имени Ататюрка

Турецкая авиакомпания намерена возобновить перелеты в Узбекистан с августа

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
165 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14530646/Turetskaya-aviakompaniya-namerena-vozobnovit-perelety-v-Uzbekistan-s-avgusta.html

Одиннадцатого июня авиаперевозчик возобновил международные рейсы, приостановленные в конце марта из-за пандемии. Ранее Turkish Airlines с 1 июля планировала вновь начать авиарейсы по маршруту Стамбул—Ташкент и Ташкент—Стамбул.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа возобновить перелеты в Узбекистан. 

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Turkish Airlines
Turkish Airlines в августе планирует возобновить авиасообщение с Узбекистаном

Рейсы предположительно будут совершаться четыре раза в неделю из Стамбула в Ташкент и обратно.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
В Узбекистане с 13 июля снова приостановят внутренние пассажирские перевозки

Помимо Узбекистана, начиная с 1 августа планируются возобновить авиаперелеты в Россию, Ирак, Саудовскую Аравию, Индию, ЮАР и Дубай. 

На сайте Turkish Airlines также сообщается, что авиакомпания допускает неограниченное количество изменений в дате вылетов по билетам с 21 марта по 31 августа 2020 года.

Отметим, что ранее в июле Turkish Airlines уже планировала возобновить рейсы в Узбекистан, в продажу даже поступили билеты, однако позднее авиаперевозчик отменил полеты. 

Теги:
Турция, перелеты, авиабилет, самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
К Земле приближается комета, пролетавшая в последний раз 7 тысяч лет назад
Как пермячка в Бухаре научилась печь лепешки
Мой тандыр: как пермячка постигала секреты хлебопекарства в Бухаре — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться