Турецкая авиакомпания намерена возобновить перелеты в Узбекистан с августа

Одиннадцатого июня авиаперевозчик возобновил международные рейсы, приостановленные в конце марта из-за пандемии. Ранее Turkish Airlines с 1 июля планировала вновь начать авиарейсы по маршруту Стамбул—Ташкент и Ташкент—Стамбул.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа возобновить перелеты в Узбекистан.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Turkish Airlines Turkish Airlines в августе планирует возобновить авиасообщение с Узбекистаном

Рейсы предположительно будут совершаться четыре раза в неделю из Стамбула в Ташкент и обратно.

Помимо Узбекистана, начиная с 1 августа планируются возобновить авиаперелеты в Россию, Ирак, Саудовскую Аравию, Индию, ЮАР и Дубай.

На сайте Turkish Airlines также сообщается, что авиакомпания допускает неограниченное количество изменений в дате вылетов по билетам с 21 марта по 31 августа 2020 года.

Отметим, что ранее в июле Turkish Airlines уже планировала возобновить рейсы в Узбекистан, в продажу даже поступили билеты, однако позднее авиаперевозчик отменил полеты.