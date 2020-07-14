Турецкая авиакомпания намерена возобновить перелеты в Узбекистан с августа

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа возобновить перелеты в Узбекистан.
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
Рейсы предположительно будут совершаться четыре раза в неделю из Стамбула в Ташкент и обратно.
Помимо Узбекистана, начиная с 1 августа планируются возобновить авиаперелеты в Россию, Ирак, Саудовскую Аравию, Индию, ЮАР и Дубай.
На сайте Turkish Airlines также сообщается, что авиакомпания допускает неограниченное количество изменений в дате вылетов по билетам с 21 марта по 31 августа 2020 года.
Отметим, что ранее в июле Turkish Airlines уже планировала возобновить рейсы в Узбекистан, в продажу даже поступили билеты, однако позднее авиаперевозчик отменил полеты.