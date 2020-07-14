Скончался заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев

Генерал-майор Курманбаев был назначен замглавы Минобороны в апреле 2019 года. Курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Четырнадцатого июля 2020 года ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович", — говорится в публикации на сайте Минобороны.

По данным ведомства, Курманбаев внес значительный вклад в ликвидацию последствий взрыва арсенала в городе Арысь, с первых дней борьбы с пандемией коронавируса активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространению инфекции.

Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. В 2005-м получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации, а в 2008 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

В разные годы он занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана.

В апреле 2019 года генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны, курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.