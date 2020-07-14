Афганское землетрясение ощутили в Узбекистане

Эпицентр подземных толчков находилcя в 540 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Узбекистане зафиксировали землетрясение, эпицентр находился в Афганистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"14 июля в 12.34 по ташкентскому времени (07.34 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,58 градуса северной широты; 70,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,1. Глубина — 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 540 километров в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 496 км, 2 балла;

Андижан : 485 км, 2 балла;

Фергана : 431 км, 2 балла;

Гулистан : 471 км, 2 балла;

Джизак : 473 км, 2 балла;

Самарканд : 483 км, 2 балла;

Термез : 326 км, 2 балла;

Карши : 513 км, 2 балла.

В последний раз землетрясение в Ташкенте и ряде регионов республики ощущалось 9 июля. Эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане.