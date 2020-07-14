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Работа сейсмографа

Афганское землетрясение ощутили в Узбекистане

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14533053/Afganskoe-zemletryasenie-oschutili-v-Uzbekistane.html

Эпицентр подземных толчков находилcя в 540 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Узбекистане зафиксировали землетрясение, эпицентр находился в Афганистане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"14 июля в 12.34 по ташкентскому времени (07.34 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане. Координаты: 36,58 градуса северной широты; 70,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,1. Глубина — 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 540 километров в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган : 496 км, 2 балла;
  • Андижан : 485 км, 2 балла;
  • Фергана : 431 км, 2 балла;
  • Гулистан : 471 км, 2 балла;
  • Джизак : 473 км, 2 балла;
  • Самарканд : 483 км, 2 балла;
  • Термез : 326 км, 2 балла;
  • Карши : 513 км, 2 балла.

В последний раз землетрясение в Ташкенте и ряде регионов республики ощущалось 9 июля. Эпицентр подземных толчков находился в Таджикистане. 

Теги:
Афганистан, Узбекистан, землетрясение



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