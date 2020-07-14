В Ташкенте хотят снести летние террасы на улице Шахрисабз

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Узбекский предприниматель и сооснователь Pie Republic и "Пастернака" Лазиз Гулямов сообщил, что хокимият Мирзо-Улугбекского района совместно с представителями ведомств заставляют предпринимателей снести летние террасы по улице Шахрисабз в Ташкенте. Об этом он написал в своем Facebook.

"Весь ряд ваших любимых летних террас Giotto, Teppanyaki, Pie Republic, Sultan saray, Belle Maman тоже хотят снести", - написал он.

В документе, который был передан владельцу, поручается в течение трех дней снести террасу площадью 60 кв. м — в ином случае он будет привлечен к ответственности. По словам Гулямова, представители Мирзо-Улугбекского хокимията, прокуратуры, РУВД, налоговой службы не предложили никаких больше вариантов, а убеждали снести террасу "по-хорошему".

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Лазиз Гулямов пишет, что отстоять террасы, скорее всего, не получится, так как нет прозрачного механизма получения разрешения на них. При этом заведение готово сделать все, чтобы терраса соответствовала требованиям, однако никто не дает никакой информации.