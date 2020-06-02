"Нечем платить аренду": популярная кофейня в Ташкенте закрылась

Аренду в эти сложные времена, связанные с карантином, платить было нечем. Все, что находилось в помещении, владельцы уже распродали.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Популярная кофейня в Ташкенте Room5 закрылась из-за трудностей во время карантина. Об этом сообщили владельцы у себя в соцсетях.

"Я буду помнить наш "Рум" всю жизнь. Это как ребенок, который…", — написала Анастасия Уханова на своей страничке в Facebook.

Также в Instagram-аккаунте кофейни уже появилась надпись RIP.

По словам Анастасии Ухановой, аренду в эти сложные времена, связанные с карантином, платить было нечем. Все, что находилось в помещении, владельцы уже распродали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Room 5 Café Tashkent (@room5cafe) 18 Апр 2019 в 4:48 PDT

Многие жители столицы глубоко возмущены, другие с грустью вспоминают былые временя, а некоторые даже не хотят верить в это.

"Я уже приготовился идти к вам после карантина и еще толпа людей, так что обратной дороги нет", - пишет один из пользователей.

"Очень печально. Это было самое душевное кафе в городе", - пишет девушка.

"Настена, только позавчера проезжала мимо и вспоминала, сколько дней рождения там провела. Хотела вернуться. Он такой уютный. Может через несколько лет откроете Room5 где-нибудь в Нью-Йорке", - добавила другая пользовательница.

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Вледелица кофейни ответила ей на это, что они, может, и откроются, но уже точно не в Узбекистане.

Напомним, в мае Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором уделил внимание обеспечению гарантий прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества. Мирзиёев подчеркнул, что если данное право будет нарушено, то отвечать за это будут хокимы областей.

Он также отметил, что каждый месяц будет проводиться анализ деловой активности в каждом районе и городе республики.