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Ташкент станет удобным для слепых

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14536792/Tashkent-stanet-udobnym-dlya-slepykh.html

В столице приводятся в порядок пешеходные переходы, создаются велодорожки и специальные дороги для инвалидов.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В Ташкенте началась установка дорожных знаков для слепых, информирует УзА.

"В столице приводятся в порядок пешеходные переходы, создаются велодорожки и специальные дороги для инвалидов", - говорится в сообщении.

В частности, строители и специалисты системы благоустройства на ряде улиц устанавливают пешеходные переходы шириной 1,5 метра, специальные дорожки для инвалидов шириной 0,80 метра, а также метровые велодорожки.

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Такая работа на сегодняшний день уже выполнена на указанных ниже улицах в следующем объеме на улице Гейдара Алиева, на улице Шахрисабза, на протяжении 1,6 километра от улицы Истикбол до улицы Нукус – на 30 процентов, а также на улице Фаргона йули.

Теги:
инвалиды, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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