Глаза души: в Узбекистане впервые состоятся спектакли для слабовидящих

Зрителям будет представлена шоу-притча по поэме Тимура Зульфикарова "Первая любовь Ходжи Насреддина", а также театральная пьеса "Лекарь поневоле". Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Узбекистана Наби Абдурахманов.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Впервые в Узбекистане 28 и 29 февраля состоятся постановки с тифлокомментированием для широкой публики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры страны, который взял на себя организацию спектаклей на сцене Государственного молодежного театра Узбекистана.

В числе оказавших поддержку в проведении творческих мероприятий - проект Kongil Ko’zi, Управление общества слепых Ташкентской области и Центральное Управление слепых Узбекистана.

Зрителям будет представлена шоу-притча по поэме Тимура Зульфикарова "Первая любовь Ходжи Насреддина", а также театральная пьеса "Лекарь поневоле". Режиссер-постановщик спектаклей - заслуженный деятель искусств Узбекистана Наби Абдурахманов.

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Для справки: тифлокомментирование – это технология, которая позволяет незрячим и слабовидящим людям посещать музеи, театры, выставки и кино наравне со всеми. Подробные, но при этом лаконичные комментарии, которые они получают через наушники, помогают сложить целостную картину того, что происходит на сцене, экране или картине.

В прошлом году Фонд начал работать над долгосрочной программой по созданию инклюзивной среды в культурных учреждениях страны. Внедрение тифлокомментирования в театрах страны – один из компонентов этой программы.

Средства на реализацию инновационного проекта в театрах страны выручены с первого международного благотворительного забега в истории Узбекистана Samarkand Half Marathon, который прошел в ноябре 2019 года. Было приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В Узбекистане реализуются проекты, которые помогают социализации слабовидящих людей. Так, в июле прошлого года мы сообщали о том, что местные ученые создали "инновационную трость" для людей с проблемами зрения и слуха.

По задумке авторов, трость поможет людям с проблемами зрения и слуха пользоваться общественным транспортом. Запустить трость в производство могут при участии Центра внедрения инновационных разработок.