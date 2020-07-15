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Главой Антикоррупционного агентства назначен председатель движения "Юксалиш"

Pixabay
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (380)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14541329/Glavoy-Antikorruptsionnogo-agentstva-naznachen-predsedatel-dvizheniya-Yuksalish.html

Данное ведомство было создано в конце июня. В его функции входит разработка и реализация госполитики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции назначен новый директор. Им стал Акмал Бурханов, занимавший с начала 2019 года должность председателя Общенационального движения "Юксалиш". 

Strategy.uz
Акмал Бурханов

Агентство по противодействию коррупции было создано в конце июня.

Андрей Манойло
Sputnik
Аналогов в регионе нет — эксперт о создании Агентства по противодействию коррупции в РУз

Данная структура будет проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов.

Ведомству предоставлено право запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией госактивов, госзакупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением госпрограмм.

Агентство подчиняется только главе государства и подотчетно палатам Олий Мажлиса.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (380)
Теги:
Узбекистан, Коррупция, Общенациональное движение "Юксалиш"



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