Главой Антикоррупционного агентства назначен председатель движения "Юксалиш"

Данное ведомство было создано в конце июня. В его функции входит разработка и реализация госполитики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Агентстве по противодействию коррупции назначен новый директор. Им стал Акмал Бурханов, занимавший с начала 2019 года должность председателя Общенационального движения "Юксалиш".

Strategy.uz Акмал Бурханов

Агентство по противодействию коррупции было создано в конце июня.

Данная структура будет проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов.

Ведомству предоставлено право запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией госактивов, госзакупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением госпрограмм.

Агентство подчиняется только главе государства и подотчетно палатам Олий Мажлиса.