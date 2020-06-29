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В Узбекистане создано Агентство по противодействию коррупции

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200629/14442895/V-Uzbekistane-sozdano-Agentstvo-po-protivodeystviyu-korruptsii---minyust.html

Предостережения, представления и обращения агентства подлежат обязательному рассмотрению с сообщением в письменной форме о результатах рассмотрения в течение десяти дней.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об образовании агентства по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе министерства юстиции. Новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту и подотчетно обеим палатам Олий Мажлиса. 

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Агентству предоставлено право запрашивать, получать и исследовать материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, реализацией госактивов, госузакупками, осуществлением инвестиционных проектов и выполнением госпрограмм.

Вновь созданная структура будет проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите законных интересов.

Вместе с тем, Агентство будет анализировать результаты расследования коррупционных преступлений, в первую очередь наносящих вред национальным интересам и международному авторитету Узбекистана.

Предостережения, представления и обращения агентства подлежат обязательному рассмотрению с сообщением в письменной форме о результатах рассмотрения в течение десяти дней.

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Напомним, в феврале этого года Шавкат Мирзиёев в ходе на совещании рассказал, какие меры будут предприняты в республике для искоренения коррупции.

При этом глава государства отметил, что в Узбекистане коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу.

Теги:
Указ, президент Узбекистана, Узбекистан, борьба с коррупцией



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