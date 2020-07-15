Агентство госуслуг опровергло слухи о замене стикеров на авто

Ранее граждане начали интересоваться, можно ли поменять стикер, выданный через центры госуслуг, в случае продажи машины или ввиду непригодного для использования состояния документа.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг Узбекистана опровергло слухи о замене стикеров на автомобили. Заявление опубликовано на Telegram-канале ведомства.

"В соответствии с решением Республиканской спецкомиссии, в стране до 1 августа 2020 года приостановлено движение автотранспорта. Однако специальные разрешения (стикеры) для машин, выданные ранее центрами госуслуг, в течение периода карантинных ограничений не теряют свою силу и продолжают действовать. <...> Услуга по выдаче стикеров осуществлялась на основе временного порядка, утвержденного протоколом заседания спецкомиссии №13 от 30 марта 2020 года. Переоформление специальных разрешений при смене машины данным порядком не предусмотрено", — говорится в публикации.

Также в ведомстве отметили, что при выдаче разрешения с помощью портала my.gov.uz каждому стикеру вместе с имеющейся на нем специальной голограммой присваивается уникальный номер. На данный момент центры госуслуг не имеют технической возможности менять внесенную в систему информацию.

Напомним, выдача стикеров через центры госуслуг была приостановлена с 9 апреля. По словам замминистра юстиции Акбара Ташкулова, данное решение было принято ввиду того, что было выявлено много случаев повторной подачи заявок и фальсификации документов с целью получения разрешения.

В результате резко возросло количество автомобилей в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах.