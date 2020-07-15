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Южная Корея может ужесточить правила въезда для граждан Узбекистана

Republic of Korea
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14543730/Yuzhnaya-Koreya-mozhet-uzhestochit-pravila-vezda-dlya-grazhdan-Uzbekistana.html

Ранее власти страны ужесточили въезд для четырех стран: Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Власти Южной Кореи разработали новые правила въезда для жителей стран с высоким риском распространения COVID-19.

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© Sputnik / Виталий Тимкив
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На первом этапе ограничения коснулись граждан Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш и Пакистана.

Отмечается, что в скором времени в этот список также могут войти Узбекистан и Филиппины. Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.

О каких новых мерах идет речь: теперь граждане государств, в которых крайне нестабильная эпидемиологическая ситуация, должны будут предоставлять справки об отсутствии COVID-19.

Данный документ должен быть выдан в медучреждениях не ранее чем за двое суток до вылета. Между тем сертификаты будут приниматься только из лабораторий, одобренных южнокорейскими дипломатическими миссиями. 

Также по прилете в Южную Корею иностранцам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Стоит отметить, что данная мера была введена с 1 апреля для всех, кто приезжает в страну, в том числе для сами граждан республики.

Теги:
въезд, коронавирус, Узбекистан, Южная Корея



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