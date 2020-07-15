Южная Корея может ужесточить правила въезда для граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Власти Южной Кореи разработали новые правила въезда для жителей стран с высоким риском распространения COVID-19.

На первом этапе ограничения коснулись граждан Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш и Пакистана.

Отмечается, что в скором времени в этот список также могут войти Узбекистан и Филиппины. Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.

О каких новых мерах идет речь: теперь граждане государств, в которых крайне нестабильная эпидемиологическая ситуация, должны будут предоставлять справки об отсутствии COVID-19.

Данный документ должен быть выдан в медучреждениях не ранее чем за двое суток до вылета. Между тем сертификаты будут приниматься только из лабораторий, одобренных южнокорейскими дипломатическими миссиями.

Также по прилете в Южную Корею иностранцам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Стоит отметить, что данная мера была введена с 1 апреля для всех, кто приезжает в страну, в том числе для сами граждан республики.