00:12 16 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Медицинский комплекс Akfa Medline.

В университете Akfa объявили дату вступительных экзаменов

Akfa Medline
Общество
Получить короткую ссылку
24701
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200715/14547789/V-universitete-Akfa-obyavili-datu-vstupitelnykh-ekzamenov.html

Вступительные экзамены пройдут 29 и 30 июля по трем предметам: математика, биология и химия (20 вопросов по каждому предмету). В этом году вуз планирует принять 100 студентов.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Университет Akfa будет принимать документы от абитуриентов, планирующих обучаться по медицинскому направлению, до 20 июля 2020 года, сообщает пресс-служба вуза.

Абитуриенты могут подать свои документы онлайн через официальный сайт учебного учреждения. Необходимо заполнить заявление и загрузить электронные копии следующих документов:

  • удостоверение личности (паспорт);
  • аттестат о среднем и среднем специальном образовании - аттестат, диплом, если нет диплома, то аттестат об окончании обучения;
  • сертификат IELTS (минимум 5,5 балла) или его эквивалент TOEFL.
Вступительные экзамены в университет пройдут 29 и 30 июля по трем предметам: математика, биология и химия (20 вопросов по каждому предмету). В этом году вуз планирует принять 100 студентов.

Учебный процесс в образовательном учреждении осуществляется в партнерстве с ведущими международными исследовательскими институтами, в том числе с университетом Гачон в Южной Корее.

Медицинский работник
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
В международном университете Akfa в Ташкенте будут готовить будущих врачей

Обучение в течение 6 лет проходит полностью на английском языке. Выпускникам выдается диплом установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Узбекистане.

Напомним, в феврале прошлого года Кабмин Узбекистана своим постановлением утвердил создание в Ташкенте Университета Akfa в виде негосударственной высшей образовательной организации в форме общества с ограниченной ответственностью.

Теги:
Образование, высшее образование, Узбекистан, вступительные экзамены, экзамен, Университет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться