В университете Akfa объявили дату вступительных экзаменов

Вступительные экзамены пройдут 29 и 30 июля по трем предметам: математика, биология и химия (20 вопросов по каждому предмету). В этом году вуз планирует принять 100 студентов.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Университет Akfa будет принимать документы от абитуриентов, планирующих обучаться по медицинскому направлению, до 20 июля 2020 года, сообщает пресс-служба вуза.

Абитуриенты могут подать свои документы онлайн через официальный сайт учебного учреждения. Необходимо заполнить заявление и загрузить электронные копии следующих документов:

удостоверение личности (паспорт);

аттестат о среднем и среднем специальном образовании - аттестат, диплом, если нет диплома, то аттестат об окончании обучения;

сертификат IELTS (минимум 5,5 балла) или его эквивалент TOEFL.

Вступительные экзамены в университет пройдут 29 и 30 июля по трем предметам: математика, биология и химия (20 вопросов по каждому предмету). В этом году вуз планирует принять 100 студентов.

Учебный процесс в образовательном учреждении осуществляется в партнерстве с ведущими международными исследовательскими институтами, в том числе с университетом Гачон в Южной Корее.

Обучение в течение 6 лет проходит полностью на английском языке. Выпускникам выдается диплом установленного образца, признаваемый документом о высшем образовании в Узбекистане.

Напомним, в феврале прошлого года Кабмин Узбекистана своим постановлением утвердил создание в Ташкенте Университета Akfa в виде негосударственной высшей образовательной организации в форме общества с ограниченной ответственностью.