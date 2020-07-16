Узбекистан вывез более 2 тысяч граждан с российско-казахстанской границы

Поезда следуют в направлении Ташкента в сопровождении сотрудников Национальной гвардии, министерств внутренних дел и здравоохранения РУз.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Более двух тысяч узбекистанцев вывезены из Самарской и Оренбургской областей РФ по железной дороге, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

"По согласованию с российской стороной вопроса вывоза граждан Республики Узбекистан с российско-казахской государственной границы сегодня, 16 июля 2020 года, три пассажирских поезда (формирования Узбекистана) выехали в направлении Ташкента. Два поезда с 1 404 пассажирами отбыли со станции Кинель, один поезд с 702 пассажирами — со станции Бузулук. На пути следования все стоянки будут техническими", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.

Билеты на эти поезда могли купить только граждане Узбекистана, отметили в ведомстве. Стоимость проезда по направлению Бузулук — Ташкент составила 1,2 миллиона сумов (8,5 тысячи рублей), по направлению Кинель — Ташкент — 1,45 миллиона сумов (10,1 тысячи рублей).

Поезда следуют в сопровождении сотрудников Национальной гвардии, министерств внутренних дел и здравоохранения Узбекистана.

В Минтрансе подчеркнули, что все пассажиры сразу по прибытии будут отправлены в карантинные зоны Наманганской и Ташкентской областей.

Также в министерстве отметили, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду в страну, остаются в силе до их отмены соответствующим постановлением Республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом.

Напомним, в мае-июне в Самарской и Оренбургской областях наблюдалось скопление нескольких сотен граждан Узбекистана. Люди приезжали из разных регионов РФ, ориентируясь на ложную информацию об открытии границ. В связи с этим МИД Узбекистана совместно с компетентными органами России и Казахстана в порядке исключения организовал вывоз на автобусах более 1,5 тысячи соотечественников на родину.

В начале июля пресс-служба узбекистанского МИД сообщила, что граждане республики вновь скапливаются на российско-казахстанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса, и пытаются самостоятельно добраться на родину. По данным ведомства, в Самарскую и Оренбургскую области прибыли около двух тысяч узбекистанцев.

В Ташкенте неоднократно просили сограждан с пониманием относиться к ограничительным мерам, не приезжать к пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах пребывания и дожидаться вывозных авиарейсов по месту проживания в РФ.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.