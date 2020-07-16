20:34 16 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Топор, воткнутый в пень

В Нурафшане незаконно вырубили деревья ценных пород

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14557825/V-Nurafshane-nezakonno-vyrubili-derevya-tsennykh-porod--foto.html

Сумма ущерба составила свыше 1 миллиарда сумов. Документы переданы в прокуратуру. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Инспекторы управления по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области провели рейд, в ходе которого стало известно, что в Нурафшане срубили деревья ценных пород.

Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента
Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
В Узбекистане еще сильнее ужесточат наказание за вырубку деревьев

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.

Незаконная вырубка деревьев произошла в махалле "Корасув" вдоль улицы Тошкент йули и автомобильной дороги 4Р-2.

Согласно данным, были срублены 37 деревьев, из них – 26 многолетних чинар.

Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, составил один миллиард сумов.

Все документы были изучены и переданы в прокуратуру.

Отметим, что с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В перечень вошли такие виды деревьев, как платан, ясень, дуб, грецкий орех, туя, секвойя. В списке также оказались белая акация, можжевельник, тюльпановое дерево, кедр, каштан, миндаль и магнолия.

Теги:
деревья, Нурафшон



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены
В России на работу впервые приняли человекоподобного робота — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться