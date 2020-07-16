В Нурафшане незаконно вырубили деревья ценных пород

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Инспекторы управления по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области провели рейд, в ходе которого стало известно, что в Нурафшане срубили деревья ценных пород.
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.
Незаконная вырубка деревьев произошла в махалле "Корасув" вдоль улицы Тошкент йули и автомобильной дороги 4Р-2.
Согласно данным, были срублены 37 деревьев, из них – 26 многолетних чинар.
Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, составил один миллиард сумов.
Все документы были изучены и переданы в прокуратуру.
Отметим, что с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.
В перечень вошли такие виды деревьев, как платан, ясень, дуб, грецкий орех, туя, секвойя. В списке также оказались белая акация, можжевельник, тюльпановое дерево, кедр, каштан, миндаль и магнолия.