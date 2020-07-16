В Нурафшане незаконно вырубили деревья ценных пород

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Инспекторы управления по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области провели рейд, в ходе которого стало известно, что в Нурафшане срубили деревья ценных пород.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.

Незаконная вырубка деревьев произошла в махалле "Корасув" вдоль улицы Тошкент йули и автомобильной дороги 4Р-2.

Согласно данным, были срублены 37 деревьев, из них – 26 многолетних чинар.

Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, составил один миллиард сумов.

Все документы были изучены и переданы в прокуратуру.

Отметим, что с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В перечень вошли такие виды деревьев, как платан, ясень, дуб, грецкий орех, туя, секвойя. В списке также оказались белая акация, можжевельник, тюльпановое дерево, кедр, каштан, миндаль и магнолия.