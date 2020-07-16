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Родители с ребенком

Детский омбудсмен рассказала, почему дети становятся социальными сиротами

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14557976/Detskiy-ombudsmen-rasskazala-pochemu-deti-stanovyatsya-sotsialnymi-sirotami.html

Многие воспитанники домов "Мурувват" (дома, где воспитываются дети с инвалидностью - ред.) - это дети, рожденные в межродственных браках. Несмотря на то, что подобные союзы запрещены на законодательном уровне, такие семьи все еще создаются.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова рассказала в интервью Sputnik Узбекистан о том, какие категории детей чаще всего оказываются в детских домах. 

По словам детского омбудсмена, статистика показывает, что многие воспитанники домов "Мурувват" (дома, где воспитываются дети с инвалидностью - ред.) - это дети, рожденные в межродственных браках. Несмотря на то, что подобные союзы запрещены на законодательном уровне, такие семьи все еще создаются.

"Когда мы говорим о правовой грамотности лиц, вступающих в брак, важно еще больше внимания уделять вопросам касающимся межродственных браков. В Семейном кодексе закреплено обстоятельство, препятствующее заключению браков между родственниками, однако родители часто дают согласие на союз своих детей с близкими родственниками, что приводит к неутешительной статистике", - поделилась Алия Юнусова.

Вместе с тем, наблюдается множество случаев, когда несовершеннолетние родители отказываются от своих детей еще в родильном доме. Для предупреждения подобных случаев проводятся разъяснительные беседы непосредственно в медучреждениях.

Беременная женщина
© CC0 / Unsplash / freestocks.org
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Но на данном этапе одни лишь уговоры не всегда эффективны. Важно работать на уровне махаллей, образовывать молодых людей, повышать их правовую и медицинскую грамотность.

Важным остается  и вопрос планирования семьи - если материальное положение семьи не позволяет воспитывать двух и более детей, родители не должны принимать решение о рождении ребенка. Отказываясь от него по причине малообеспеченности, они обрекают ребенка на социальное сиротство. 

Теги:
омбудсмен, детский дом



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