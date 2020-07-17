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В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить пациентов с COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (698)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200717/14560056/V-Uzbekistane-chastnym-klinikam-razreshili-lechit-patsientov-s-COVID-19.html

Министерству здравоохранения и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности медучреждений по указанным вопросам.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане частным клиникам разрешено лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом стало известно на совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщается на Telegram-канале Koronavirus Info.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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На заседании были обсуждены первоочередные задачи по борьбе с COVID-19 в стране и обеспечению непрерывности оказания медицинских услуг населению, проведения анализов.

Напомним, частные медучреждения проводят ПЦР-тесты на коронавирус с 24 июня.

Министерству здравоохранения и хокимиятам поручено оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных клиник по указанным вопросам.

Власти страны ранее продлили режим карантина с 10 июля до 1 августа. Из-за роста числа заболевших COVID-19 вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни — для всего населения.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Баходыр Юсупалиев заявлял, что карантин может быть продлен после 1 августа, если динамика заболеваемости сохранится

По последним данным, в Узбекистане выявлены 15 066 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8 783 человека, скончались — 75.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (698)
Теги:
коронавирус, пандемия, Узбекистан



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