COVID-19 может стать агрессивнее, мы должны быть готовы — узбекский эпидемиолог

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik, Дильшода Рахматова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях провел совещание в связи с критической ситуацией с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. Глава государства отметил низкую организацию в столице лечения больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне.

В связи с этим министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву был вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса, руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение.

Корреспондент Sputnik побеседовала с врачом-эпидемиологом Центра чумы, карантина, защиты от особо опасных и инфекционных заболеваний Республики Узбекистан Гофирджоном Таджибаевым о сложившейся ситуации. По его мнению, президент дал ей справедливую оценку и прошедшее совещание принесет положительные результаты.

— Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы взять распространение COVID-19 в столичном регионе под контроль?

— Факт, что коронавирусная инфекция распространяется в основном воздушно-капельным путем, но у нас она передается преимущественно контактно. В связи с этим думаю, что нам нужно больше внимания уделять эпидемиологическому расследованию распространения инфекции.

В частности — какие места посещал больной, с кем общался, каков состав его семьи, имеются ли среди его близких люди, состоящие на каком-либо особом учете, есть ли в их числе пожилые, болеют ли пожилые и молодые, у кого из членов семьи болезнь развивается быстрее или медленнее, у кого протекает с симптомами или без них, когда были обнаружены симптомы. Ответы на все эти вопросы медики получают в ходе эпидемиологического расследования, и чем оно будет глубже, тем скорее мы добьемся остановки распространения инфекции и оправдания надежд, возложенных на нас президентом.

В Ташкенте и области проделана колоссальная работа, она должна дать свои плоды: созданы провизорные госпитали, в которых содержатся люди с симптомами, но с неподтвержденным диагнозом, а также отдельные карантинные учреждения. Особое внимание уделяется границам с другими областями. Руководство недавно дало нам поручение, касающееся работы с въезжающими дальнобойщиками, а именно: если у перевозчиков-узбекистанцев обнаруживается инфекция, то их помещают на лечение в карантинные зоны, а граждан других государств следует отправлять на их родину, поскольку очень высока вероятность ввоза инфекции в нашу страну именно дальнобойщиками.

Данное важное поручение пока не выполнено до конца, но, надеемся, это будет сделано в ближайшее время.

— В прошлый раз мы с вами говорили о том, что COVID-19 в Узбекистане обуздан. О нынешней ситуации вам известно. Что изменилось с нашего предыдущего разговора?

— Да, действительно, тогда у нас было ощущение, что распространение инфекции взято под контроль. Рост заболеваемости связан с послаблением карантинных мер, это было ожидаемо. Но оно имеет свои положительные результаты. В эпидемиологии есть такое понятие — "коллективный иммунитет", его выработка — процесс неизбежный, но необходимый.

Сейчас практически у 70-80 процентов пациентов болезнь проходит либо в легкой форме, либо без симптомов, что подтверждает мнения о возможности выработки у людей естественного иммунитета. Если появится вакцина, то люди обзаведутся искусственным иммунитетом. На сегодня вырабатывается естественный, и, несмотря на рост заболеваемости, в скором времени это даст свои результаты.

Осенью-зимой вирус может вернуться в более агрессивной форме, поэтому мы должны подготовить свой иммунитет к возможной второй волне коронавируса.

— Расскажите о работе лабораторий по выявлению COVID-19. Насколько они загружены?

— Нагрузка на лаборатории по проведению анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) серьезная. Мы должны по возможности разгрузить их путем внедрения экспресс-тестов, позволяющих выявить инфекцию в организме в течение 20-30 минут. Таковых, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, уже более 150 видов. И они массово используются в странах Европы.

Также есть тесты, позволяющие определить, имеет ли организм иммунитет к вирусу. С их помощью мы сможем "рассортировать" пациентов по следующим категориям: "легкие", бессимптомные и вовсе не инфицированные, но с симптомами, похожими на COVID-19. Необязательно будет проводить ПЦР-анализ, достаточно сделать экспресс-тест и на следующем этапе — флюорографию.

По результатам экспресс-тестов, я уверен, до флюорографии дойдет не больше 60 процентов, поскольку остальные будут или переболевшие, или бессимптомные, или без повреждения легких. Флюорообследование определит, насколько глубока патология. Здесь "отсеется" еще около 20-25 процентов без серьезных патологий.

Также существует иммуноферментный анализ (ИФА). На данный момент у нас его тоже не делают. В результате внедрения всех этих тестов нагрузка на лаборатории, проводящие ПЦР-анализ, автоматически снизится.

Еще один аспект - это мое личное предложение. Есть разные биологически активные добавки (БАД), созданные для укрепления иммунитета, улучшения обмена веществ, которые используются вполне успешно. В Узбекистане их тоже производят. Думаю, если внедрить эти добавки и экспресс-тесты для населения в государственных медучреждениях, это даст и у нас неплохие результаты.

Перечисленные меры, думаю, также позволят снизить нагрузку на медработников, особенно в изоляторах, обсерваторах, госпиталях, где доктора и сотрудники лабораторий работают практически круглосуточно.

— Какие еще задачи необходимо решить?

— В частности, нужно преодолеть проблему распространения инфекции среди персонала медицинских учреждений. Проведена и проводится очень большая работа, врачи имеют все возможности для того, чтобы избежать инфицирования.

Как я сказал ранее, эпидемиологические расследования показывает, что чаще всего люди заражаются в общественных местах и местах массового скопления, например, в организациях, на предприятиях и рынках. Нужно проводить повсеместную и систематическую дезинфекцию таких мест, будь то частных или государственных. На мой взгляд, уделив этому еще больше внимания, мы получим положительные результаты.

Кроме того, следует досконально изучить циркуляцию вируса во внешней среде: есть ли он в продуктах питания, на бытовых предметах и так далее. В столице России, к примеру, недавно был отменен масочный режим, поскольку там пришли к выводу, что содержание вируса во внешней среде понизилось. А в таком случае необходимости в масках уже нет. Если мы тоже проведем такую работу, можно будет с уверенностью точечно ослаблять карантинные меры.