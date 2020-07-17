COVID-19 может стать агрессивнее, мы должны быть готовы — узбекский эпидемиолог

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik, Дильшода Рахматова. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях провел совещание в связи с критической ситуацией с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. Глава государства отметил низкую организацию в столице лечения больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне.
Корреспондент Sputnik побеседовала с врачом-эпидемиологом Центра чумы, карантина, защиты от особо опасных и инфекционных заболеваний Республики Узбекистан Гофирджоном Таджибаевым о сложившейся ситуации. По его мнению, президент дал ей справедливую оценку и прошедшее совещание принесет положительные результаты.
— Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы взять распространение COVID-19 в столичном регионе под контроль?
— Факт, что коронавирусная инфекция распространяется в основном воздушно-капельным путем, но у нас она передается преимущественно контактно. В связи с этим думаю, что нам нужно больше внимания уделять эпидемиологическому расследованию распространения инфекции.
В Ташкенте и области проделана колоссальная работа, она должна дать свои плоды: созданы провизорные госпитали, в которых содержатся люди с симптомами, но с неподтвержденным диагнозом, а также отдельные карантинные учреждения. Особое внимание уделяется границам с другими областями. Руководство недавно дало нам поручение, касающееся работы с въезжающими дальнобойщиками, а именно: если у перевозчиков-узбекистанцев обнаруживается инфекция, то их помещают на лечение в карантинные зоны, а граждан других государств следует отправлять на их родину, поскольку очень высока вероятность ввоза инфекции в нашу страну именно дальнобойщиками.
Данное важное поручение пока не выполнено до конца, но, надеемся, это будет сделано в ближайшее время.
— В прошлый раз мы с вами говорили о том, что COVID-19 в Узбекистане обуздан. О нынешней ситуации вам известно. Что изменилось с нашего предыдущего разговора?
— Да, действительно, тогда у нас было ощущение, что распространение инфекции взято под контроль. Рост заболеваемости связан с послаблением карантинных мер, это было ожидаемо. Но оно имеет свои положительные результаты. В эпидемиологии есть такое понятие — "коллективный иммунитет", его выработка — процесс неизбежный, но необходимый.
Осенью-зимой вирус может вернуться в более агрессивной форме, поэтому мы должны подготовить свой иммунитет к возможной второй волне коронавируса.
— Расскажите о работе лабораторий по выявлению COVID-19. Насколько они загружены?
— Нагрузка на лаборатории по проведению анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) серьезная. Мы должны по возможности разгрузить их путем внедрения экспресс-тестов, позволяющих выявить инфекцию в организме в течение 20-30 минут. Таковых, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, уже более 150 видов. И они массово используются в странах Европы.
По результатам экспресс-тестов, я уверен, до флюорографии дойдет не больше 60 процентов, поскольку остальные будут или переболевшие, или бессимптомные, или без повреждения легких. Флюорообследование определит, насколько глубока патология. Здесь "отсеется" еще около 20-25 процентов без серьезных патологий.
Также существует иммуноферментный анализ (ИФА). На данный момент у нас его тоже не делают. В результате внедрения всех этих тестов нагрузка на лаборатории, проводящие ПЦР-анализ, автоматически снизится.
Перечисленные меры, думаю, также позволят снизить нагрузку на медработников, особенно в изоляторах, обсерваторах, госпиталях, где доктора и сотрудники лабораторий работают практически круглосуточно.
— Какие еще задачи необходимо решить?
— В частности, нужно преодолеть проблему распространения инфекции среди персонала медицинских учреждений. Проведена и проводится очень большая работа, врачи имеют все возможности для того, чтобы избежать инфицирования.
Кроме того, следует досконально изучить циркуляцию вируса во внешней среде: есть ли он в продуктах питания, на бытовых предметах и так далее. В столице России, к примеру, недавно был отменен масочный режим, поскольку там пришли к выводу, что содержание вируса во внешней среде понизилось. А в таком случае необходимости в масках уже нет. Если мы тоже проведем такую работу, можно будет с уверенностью точечно ослаблять карантинные меры.